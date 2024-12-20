إجماع على صلاح.. من هو أفضل كابتن للجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

يكشف بعض أفضل خبراء الفانتازي في العالم عن خططهم لشارة القيادة قبل الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تُغلق نافذة انتقالات الجولة 17 من البريميرليج غدا السبت، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه توتنهام في نهاية الأسبوع، إلا أن مشاكل الإصابات الدفاعية لا تزال قائمة، وقد تفاقمت بالفعل عندما خرجت ديستني أودوجي (4.9 مليون جنيه إسترليني) أمام ساوثهامبتون، وإذا اتبعوا نفس النهج والضغط العالي ضد ليفربول، فإن محمد صلاح (13.4 مليون جنيه إسترليني) وزملائه سيجدون مساحة كبيرة في الخلف ويحصلون على الكثير من الفرص، لذلك أدعم المصري بشارة القيادة".

وأضاف خبير الفانتازي نيك هاريس: "هذا الأسبوع، سيحمل صلاح شارة القيادة، قد لا تكون مباراة توتنهام خارج ملعبنا هي الأسهل على الورق، لكن دفاع الفريق كان مشكوكًا فيه، ومع الإصابات المتعددة في خط الدفاع، أتوقع أن يتعرض الفريق لخطر كبير".

وواصل خبير الفانتازي جياني بوتيس: "لا يمكننا أن نتجاهل مدى عدم ثبات أداء توتنهام وقدرة ليفربول على تسجيل الكثير من الأهداف، وهذا هو السبب في أن صلاح هو القائد الأمثل".

وأردف خبير الفانتازي هاري دانييلز: "بعد أن حصل صلاح على راحة في منتصف الأسبوع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، من الصعب تجاهل نجم ليفربول، الذي يمر بحالة جيدة للغاية ضد دفاع توتنهام الذي لا يزال يفتقر إلى العديد من اللاعبين الأساسيين".

واختتم خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "أشعر أن صلاح أمر لا مفر منه في الوقت الحالي، ورغم أنني أكره تعيين لاعبا كقائد ضد فريقي، فمن المرجح أن يكون هذا هو الوقت الذي أسمح فيه باتخاذ قرارات معقولة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل قلبي، ومع ذلك، فإن ألكسندر إيزاك (8.7 مليون جنيه إسترليني) هو خيار رائع لشارة القيادة ضد دفاع إيبسويتش المتعثر".

لمشاهدة نصائح الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي.. تابع الفيديو التالي:

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