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للمرة السابعة على التوالي.. صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي

10:51 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

اقتربت الجولة السابعة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي من البداية، لذلك يرشح كشافة الموقع الرسمي للعبة أفضل 11 لاعبا للأسبوع 17، يمكنهم التألق وتسجيل الأهداف وتحقيق الشباك النظيفة.

وتواجد نجم ليفربول، محمد صلاح، قائدا للتشكيل للمرة السابعة على التوالي بعد الجولات ((10، 11، 12، 13، 14، 15، و16)، وكالعادة جاء كول بالمر نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 17 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أونانا (مانشستر يونايتد - 5.2 مليون).

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.2 مليون) - روبينسون (فولهام - 4.8 مليون) - لويس هال (نيوكاسل - 4.6 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 13.4 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.2 مليون) - ساكا (أرسنال - 10.6 مليون) - بوين (وست هام - 7.4 مليون).

خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 8.7 مليون) - فاردي (ليستر سيتي - 5.6 مليون) - خيمينيز (فولهام - 5.5 مليون).

أفضل تشكيل لفانتازي الجولة 17

لمشاهدة نصائح الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي.. تابع الفيديو التالي:

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