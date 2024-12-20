فانتازي.. انخفاض سعر 3 لاعبين قبل الجولة 17 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة انخفاض سعر لاعب فولهام، أداما تراوري، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 20 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب

لاعبون انخفضت أسعارهم

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 5.6 مليون جنيه إسترليني

إيثان بريرلي (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

أداما تراوري (فولهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

ومن المقرر أن تبدأ الجولة 17 من الدوري الإنجليزي غدا السبت، بمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي.

لمشاهدة نصائح الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي.. تابع الفيديو التالي:

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