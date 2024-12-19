أفضل 5 لاعبين للجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

اقتربت الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي من البداية، لذلك يُرشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي أفضل 5 لاعبين يمكنهم التألق وتحقيق العوائد الهجومية والدفاعية.

أليكس إيوبي (فولهام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

يبدأ فولهام في سلسلة من المواجهات الجيدة بداية من مواجهة ساوثهامبتون في الجولة 17.

ومن المتوقع أن يواصل أيوبي الحصول على الكثير من الدقائق خلال فترة آخر العام المزحمة بالمباريات، على عكس زملائه راؤول خيمينيز (5.5 مليون جنيه إسترليني) وإميل سميث رو (5.5 مليون جنيه إسترليني).

ويعد إيوبي أحد العناصر الأساسية في فريق ماركو سيلفا هذا الموسم، حيث يبلغ متوسط مشاركته 86.9 دقيقة في كل مباراة في موسم 2024/2025، وعلى النقيض من ذلك، يبلغ متوسط مشاركة سميث رو وخيمينيز 74.4 و76.8 دقيقة فقط عندما يشاركان في التشكيلة الأساسية لمدربهما.

كريس وود (نوتنجهام فورست) 6.6 مليون جنيه إسترليني

أنهى فريق نوتنجهام فورست سلسلة من ستة مباريات صعبة واجه فيها خمسة من أفضل ثمانية فرق في الموسم الماضي 2023/2024.

وعلى الرغم من قلة الفرص المحققة للتسجيل خلال هذه الفترة، إلا أن وود نجح في إحراز هدفين آخرين.

ومن المتوقع أن يحصل المهاجم النيوزلندي على المزيد من الفرص لإضافة المزيد إلى إجمالي أهدافه العشرة هذا الموسم.

ويحتل منافسا فورست المقبلان، برينتفورد وتوتنهام هوتسبير، المركز الثامن في أسفل ترتيب الفرق من حيث الأهداف المتوقعة للتسجيل ضدهم في موسم 2024/25.

ثم يدخل في مباريات ضد الأندية الثلاثة التي تحتل المركز السادس عشر أو أقل في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع 19 إلى 22.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.2 مليون جنيه إسترليني

بدأ جناح نيوكاسل يونايتد في استعادة بعض مستواه الذي جعله اختيارًا شائعًا في فانتازي الموسم الماضي، حيث سجل جوردون هدفًا واحدًا وصنع اثنين خلال آخر ثلاث مباريات له، مما أدى إلى زيادة نسبة ملكيته إلى 9.1%.

وعلى مدار الجولات الأربع الماضية، تمكن ثلاثة لاعبين فقط من التفوق على إجمالي جوردون المكون من 19 تسديدة وفرصة خلقها.

ولم يحافظ إيبسويتش تاون الذي يستضيف نيوكاسل في الجولة 17 على نظافة شباكه على أرضه طوال الموسم.

جون ماكجين (أستون فيلا) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لا يزال مورجان روجرز (5.3 مليون جنيه إسترليني)، الذي يمتلكه 19 في المائة من مدربي الفانتازي، اختيارًا شائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

لكن ماكجين، الذي يتواجد في أقل من واحد في المائة من مدربي فانتازي، يتفوق على زميله في الفريق خلال الآونة الأخيرة من حيث الأرقام الأساسية.

وعلى مدار الجولات الست الماضية، تفوق ماكجين على روجرز في الأهداف المتوقعة (2.27 مقابل 1.81)، والتسديدات (12 مقابل 9)، والتسديدات داخل منطقة الجزاء (تسعة مقابل أربعة)، والفرص التي خلقها (12 مقابل 11) والفرص الكبيرة التي خلقها (أربعة مقابل واحد).

وأظهر ماكجين مجهوداته الكبيرة خلال هذه الفترة من خلال تقديم تمريرتين حاسمتين، قبل مواجهة مانشستر سيتي في الجولة 17.

ليفي كولويل (تشيلسي) 4.6 مليون جنيه إسترليني

لا يوجد فريق لديه سلسلة مباريات أكثر سهولة من تشيلسي على مدار الجولات الستة المقبلة، حيث سجلت جميع مبارياتهم خلال هذه الفترة درجة صعوبة 2 من 5 في FDR.

ويجب على مدربي فانتازي الذين يبحثون عن مدافع مناسب للميزانية المنخفضة، ربما ليحل محل الموقوف ريان آيت نوري (4.8 مليون جنيه إسترليني)، أن يأخذوا في الاعتبار كولويل.

وبدأ كولويل مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من أي مدافع آخر لتشيلسي هذا الموسم، ولم يجلس على مقاعد البدلاء سوى مرة واحدة في الفوز بالجولة 14 على ساوثهامبتون.

وحافظ البلوز على نظافة شباكه في ثلاث مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم، لكن ليفربول وأرسنال فقط استقبلا عددًا أقل من الأهداف هذا الموسم، لذا فإن فريق إنزو ماريسكا هو أحد الخطوط الدفاعية الأكثر موثوقية في الدوري.