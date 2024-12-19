هالاند يواصل انهياره في فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهدت عمليات البيع والشراء بعد الجولة السادسة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي، انهيار وتراجع كبير في نسبة ملكية إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وغياب هالاند (14.9 مليون جنيه إسترليني) عن التهديف أو تقيدم التمريرات الحاسمة في الجولة 16 أدى إلى بيعه من قبّل أكثر من 199 ألف مدرب فانتازي، مع تراجع نسبة الملكية إلى 37.9%.

وخلال آخر 11 مباراة لهالاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة فقط، مما أدى إلى قرار العديد من المدربين ببيعه نظرا لسعره الضخم وعائداته المتراجعة.

وعلى الجانب الآخر، حصل أمادو ديالو لاعب مانشستر يونايتد على أكثر من 423 ألف مدرب فانتازي جديد، بعد حصده 13 نقطة أمام مانشستر سيتي بفضل هدف وتمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 21 ديسمبر، بمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.