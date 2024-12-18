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فانتازي.. ارتفاع سعر ويليام ساليبا اليوم

07:04 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ويليام ساليبا لاعب أرسنال

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ويليام سليبا (آرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل جيسوس (آرسنال) 6.7 مليون جنيه إسترليني

كورتني هاوس (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني

مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.3 مليون جنيه إسترليني

دانييل إيفرسن (ليستر سيتي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

لمشاهدة نصائح الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي.. تابع الفيديو التالي:

لاعبون انخفضت أسعارهم لاعبون ارتفعت أسعارهم فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاع سعر ويليام ساليبا
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