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فانتازي.. ارتفاع سعر ألكسندر إيزاك

06:33 م الأحد 15 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم سعر مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 15 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ميلوس كيركيز (بورنموث) 4.7 مليون جنيه إسترليني

ليفي كولويل (تشيلسي) 4.6 مليون جنيه إسترليني،

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.5 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 8.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.1 مليون جنيه إسترليني

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.9 مليون جنيه إسترليني

ماركوس سينسي (بورنموث) 4.7 مليون جنيه إسترليني

لوكاس بيرجستروم (تشيلسي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) 4.1 مليون جنيه إسترليني

سافينيو (مان سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

بيدرو ليما (ولفرهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي ألكسندر إيزاك أرسنال
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