خاصية جديدة وأفضل مدرب.. كل ماتريد معرفته عن الجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة، تفصلنا عن انطلاق الجولة السادسة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث يسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل والوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط والتقدم في ترتيب الدوريات الخاصة والعامة.

ومن المقرر انطلاق الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج غداً السبت.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع الـ 16:

فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز

بدأ العد التنازلي لبداية الجولة السادسة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة مساء غدا السبت، بمباراة أرسنال وإيفرتون. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

المدرب المساعد.. كل ما تريد معرفته عن خاصية فانتازي الدوري الإنجليزي الجديدة

أطلق الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي خاصية جديدة للُعبة، حيث أُطلق عليها اسم "المدرب المساعد". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قبل إطلاقها.. من هو أفضل مدرب حصل على نقاط من خاصية فانتازي الجديدة؟

أعلن الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عن خاصية جديدة تُسمى "المدرب المساعد"، حيث يتم إطلاقها بدء من الجولة 24 المقرر لها شهر يناير 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

من هو المدرب المثالي لاختياره في خاصية فانتازي الجديدة؟

التوقيت هو كل شيء من أجل الوصول إلى الاختيار الأفضل لاستخدام شريحة "المدرب المساعد"، وتحديد المدرب صاحب أفضل فترة مكونه من 3 مباريات متتالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

فانتازي.. ارتفاع سعر ساكا قبل الجولة 16 من الدوري الإنجليزي

ارتفع اليوم سعر لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

للمرة السادسة على التوالي.. صلاح يقود أفضل فريق للجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة السادسة عشر من البريميرليج. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عودة أليسون.. أفضل 5 اختيارات للجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي

ينصح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي بامتلاك 5 لاعبين للجولة السادسة عشر من البريميرليج، يتوقع تحقيقهم عوائد هجومية أو دفاعية ضخمة وفقا لجدول مبارياتهم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

فانتازي.. ارتفاع سعر مهاجم ولفرهامبتون قبل الجولة 16

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب ولفرهامبتون، يورجن ستراند لارسن، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لمشاهدة نصائح الجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي: