لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

3 0
20:00

فاركو

خليجي 26

البـــحرين

2 0
19:30

العراق

الدوري المغربي

الدفاع الجديدي

1 0
21:00

الرجاء البيضاوي

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر مهاجم ولفرهامبتون قبل الجولة 16

02:41 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب ولفرهامبتون، يورجن ستراند لارسن، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 13 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لويس هال (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يورجن ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جوليان زونيجا (بورنموث) 4.3 مليون جنيه إسترليني، أودسون

إدوارد (ليستر سيتي) 5.1 مليون جنيه إسترليني،

ويليام أوسولا (نيوكاسل) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لمشاهدة نصائح الجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي:

اقرأ أيضًا:

بدأها أشهر تاجر مخدرات.. كيف جاءت فكرة لعبة الفانتازي؟

المدرب المساعد.. كل ما تريد معرفته عن خاصية فانتازي الدوري الإنجليزي الجديدة

فانتازي الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون لارسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز

إعلان

إعلان