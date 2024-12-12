فانتازي.. ارتفاع سعر ساكا قبل الجولة 16 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم سعر لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الخميس 12 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.6 مليون جنيه استرليني

جوريان تيمبر (أرسنال) 5.7 مليون جنيه استرليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ريس جيمس (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جاك هاريسون (إيفرتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد) 5.3 مليون جنيه إسترليني

لمشاهدة نصائح الجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي: