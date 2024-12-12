من هو المدرب المثالي لاختياره في خاصية فانتازي الجديدة؟

كتب - محمد القرش:

التوقيت هو كل شيء من أجل الوصول إلى الاختيار الأفضل لاستخدام شريحة "المدرب المساعد"، وتحديد المدرب صاحب أفضل فترة مكونه من 3 مباريات متتالية.

وهناك طريقتان يجب مراعاتهما في اختيار مدرب الخاصية الجديدة، التي من المقرر أن يتم إطلاقها في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكنك أن تراهن على أحد مدربي الأندية الكبرى ضد سلسلة من المنافسين ذوي التصنيف الأدنى.

وبدلاً من ذلك، يمكنك اعتماد استراتيجية عالية المخاطر وعالية المكافأة من خلال اختيار مدرب من فريق أقل في الدوري والبحث عن مباريات يمكن الفوز بها ضد فرق مصنفة بخمسة مراكز أعلى على الأقل، واستهداف نقاط "المكافأة الإضافية".

لمعرفة تفاصيل استراتيجية مواجهة مدربي الأندية لمنافسين يبعدون عنهم بـ5 مراكز على الأقل في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.. اضغط هنا

ولا يمكن لأي نادٍ من الأندية الخمسة الأولى كسب المكافآت الإضافية للاستراتيجية الماضية، لذلك إذا كنت ترغب في تعين أمثال أرن سلوت مدرب ليفربول، أو ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، أو إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، أو بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، فإن المباريات التي من المرجح أن تقدم لك أكبر قدر من الفرص لتسجيل الأهداف هي تلك التي تقام ضد الأندية الصاعدة (ساوثهامبتون، إيبسويتش تاون، وليستر سيتي).

وعانى ساوثهامبتون وإيبسويتش تاون وليستر سيتي من المشاكل الدفاعية منذ صعودهم، وهم أسوأ ثلاثة فرق استقبالا للفرص المحقق للتسجيل، والمواقف التي من المتوقع أن يسجل فيها لاعب الخصم.

ويخوض تشيلسي مباراتين متتاليتين على أرضه ضد ساوثهامبتون وليستر سيتي في الجولتين 27 و28، وهو ما يوفر بالتأكيد إمكانات هائلة للعودة الهجومية لماريسكا.

ومع ذلك، قد ترغب في تنشيط الخاصية في الجولة 26، عندما يزور تشيلسي فريق أستون فيلا، لأنه إذا قمت بتشغيلها في الجولة 27، فإن رحلة البلوز إلى آرسنال في الجولة 29 ستكون جزءًا من جدولهم المكون من ثلاث جولات.

هل تريد حصد مكافأة الفوز أو التعادل مع فرق متقدمة بـ5 مراكز عن مدربك؟

كان إيراولا مستفيدًا كبيرًا من مكافأة الاستراتيجية بفضل الانتصارات على خصوم من ذوي المراكز الأعلى مثل مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير، ويحتل المرتبة الأولى في جدول ترتيب المدربين لأفضل نتيجة تراكمية خلال 3 جولات برصيد 47 نقطة.

ويحصد المدير الذي اخترته 10 نقاط إضافية إذا فاز على نادي منافس كان متقدمًا عليه بخمسة مراكز على الأقل قبل بدء الجولة، هذا بالإضافة إلى النقاط الست المعتادة للفوز.

ويشير التقارب غير المعتاد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى أنه قد تكون هناك الكثير من الفرص لدعم مدرب فريق لتحقيق انتصارات إضافية في جدول الترتيب ضد فرق تتقدم عليه ببضع نقاط فقط، وهي الفرص التي يصعب التنبؤ بها الآن ولكنها ستظهر خلال بقية الموسم مع صعود الأندية وهبوطها من حيث الترتيب.

وبعد مرور 15 جولة من الموسم حتى الآن، لا تفصل سوى ست نقاط بين نوتنجهام فورست صاحب المركز الخامس ومانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث عشر.

وعلى سبيل المثال، ستحصل على 10 نقاط فانتازي بجانب ست نقاط للفوز، حال امتلاكك المدرب إيدي هاو وفاز فريقه نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثاني عشر على برايتون صاحب المركز السابع، والذي يتقدم بأربع نقاط فقط على الماجبايس.

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