فانتازي.. انخفاض جديد في سعر هالاند

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء انخفاض سعر لاعب مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ويليام ساليبا (أرسنال) 6.2 مليون جنيه إسترليني

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.9 مليون جنيه إسترليني

جواو فيليكس (تشيلسي) 6 مليون جنيه إسترليني

إميل سميث رو (فولهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

جفارديول (مانشستر سيتي) 6.1 مليون جنيه إسترليني