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280 ألف مدرب فانتازي يتجهون نحو ساكا.. ومبيومو الأكثر مبيعا

11:37 م الأحد 01 ديسمبر 2024

بوكايو ساكا لاعب الأرسنال (1)

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسرعان ما أجرى عدد من مدربي الفانتازي انتقالات على فرقهم استعدادا للأسبوع الرابع عشر.

وتصدر لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، قائمة الأكثر شراء للجولة الرابعة عشر، حيث تم شرائه من قبل أكثر من 280 ألف مدرب، متفوقا على جاكسون في المركز الثاني 226998 مدرب.

وبعد فشله للمرة الثانية على التوالي في التسجيل أو الصناعة، قرر أكثر من 250 ألف مدرب ببيع مبيومو لاعب برينتفورد.

وعلى خلفية 4 إخفاقات في التسجيل أو الصناعة خلال آخر 5 مواجهات، قرر أكثر من 170 ألف مدرب بيع هالاند مهاجم مانشستر سيتي، لتنخفض نسبة ملكيته إلى 50%.

أكثر اللاعبين شراء وبيعا للجولة 14 من فانتازي

ساكا فانتازي الدوري الإنجليزي صلاح هالاند
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