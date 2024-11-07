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فانتازي.. صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 11 من الدوري الإنجليزي

06:51 م الخميس 07 نوفمبر 2024

أفضل 11 لاعبا للجولة الحادية عشر

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كتب - محمد القرش:

اختار كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيل للجولة الحادية عشر، يمكن للمدربين الاختيار من بينهم قبل غلق نافذة الانتقالات يوم السبت المقبل في تمام الساعة 3.30 عصرا.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح نجم ليفربول قائدا للفريق، ودومينيك سولانكي مهاجم توتنهام هوتسبر نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 11 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ماتز سيلس (نوتنجهام - 4.6 مليون).

خط الدفاع: جفارديول (السيتي - 6.2 مليون) - دالوت (اليونايتد - 5.1 مليون) - آيت نوري (ولفرهامبتون - 4.7 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 12.8 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11 مليون) - برونو (اليونايتد - 8.2 مليون) - مبيومو (برينتفورد - 7.9 مليون).

خط الهجوم: سولانكي (توتنهام - 7.7 مليون) - كريس وود (نوتنجهام - 6.5 مليون) - كونيا (ولفرهامبتون - 6.7 مليون).

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل، بـ4 مباريات في نفس التوقيت.

محمد صلاح

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