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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب برينتفورد اليوم

06:58 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب فريق برينتفورد، بريان مبيومو، اليوم الأربعاء وقبل الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 6 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بريان مبيومو (برينتفورد) 7.9 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سولانكي (توتنهام) 7.7 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 6.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل مارتينيلي (آرسنال) 6.9 مليون جنيه إسترليني

بن مي (برينتفورد) 4.2 مليون جنيه إسترليني

تشيدوزي أوجبيني (إيبسويتش) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جوشوا زيركيزي (مانشستر يونايتد) 6.6 مليون جنيه إسترليني

روس ستيوارت (ساوثامبتون) 4.5 مليون جنيه إسترليني

فانتازي الدوري الإنجليزي أسعار اللاعبين بريان مبيومو
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