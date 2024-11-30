لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
خليجي 26

اليمن

- -
16:25

السعودية

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

حرس الحدود

خليجي 26

البـــحرين

- -
19:30

العراق

جميع المباريات

إعلان

لاعب برينتفورد يفاجيء مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث؟

10:04 م السبت 30 نوفمبر 2024

برينتفورد ضد ليستر سيتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فاجئ لاعب خط وسط برينتفورد، كيفن شايد، مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 3 أهداف في مرمى ليستر سيتي بالجولة الثالثة عشر.

وحصد اللاعب الألماني 20 نقطة، بعد تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف والمشاركة في 69 دقيقة، وفي انتظار إضافة النقاط الإضافية المتوقع لها "3".

ويُمتلك كيفن من قبل 0.1% فقط من مدربي الفانتازي بسعر 5.1 مليون جنيه إسترليني، ومعظم المدربين الذي ملكوه وضعوه على مقاعد البدلاء.

وسجل كيفن شادي ثلاثية للمرة الأولى في مسيرته ليضمن بقاء برينتفورد بلا هزيمة على أرضه بعد الفوز 4-1 على ليستر سيتي في ملعب جي تيك كوميونيتي.

واحتل فريق برينتفورد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة.

فانتازي الدوري الإنجليزي برينتفورد ضد ليستر كيفن شايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فانتازي.. تعرف على توزيع النقاط الإضافية للجولة 13 من الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها