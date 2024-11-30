فانتازي.. ارتفاع سعر 10 لاعبين من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم السبت 20 نوفمبر، سعر 10 لاعبين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 30 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.3 مليون جنيه إسترليني

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.3 مليون جنيه إسترليني

كاورو ميتوما (برايتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني

أشلي يونج (إيفرتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.4 مليون جنيه إسترليني

نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) 4.7 مليون جنيه إسترليني

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) 5.2 مليون جنيه إسترليني

بيدرو بورو (توتنهام) 5.6 مليون جنيه إسترليني

ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 7.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.3 مليون جنيه إسترليني

أليكس سكوت (بورنموث) 4.7 مليون جنيه إسترليني

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

تيم إيروجبونام (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

مايكل كين (إيفرتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني

إميل سميث رو (فولهام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

أداما تراوري (فولهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جيمي فاردي (ليستر) 5.5 مليون جنيه إسترليني

يوسكو جفارديول (مان سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مان سيتي) 15.0 مليون جنيه إسترليني

ريكو لويس (مان سيتي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

برناردو سيلفا (مان سيتي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

إريك دا سيلفا موريرا (نوتنجهام فورست) 4.4 مليون جنيه إسترليني