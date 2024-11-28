لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
22:00

آ. فرانكفورت

كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة

الاتحاد السكندري

87 84
18:00

الأهلي

دوري المؤتمر الأوروبي

هايدنهايم

0 0
19:45

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. انخفاض سعر لاعب أرسنال قبل الجولة 13 من الدوري الإنجليزي

08:30 م الخميس 28 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الخميس انخفاض سعر لاعب أرسنال، لياندرو تروسارد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الخميس 28 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

لياندرو تروسارد (أرسنال) 6.8 مليون جنيه إسترليني

توسين أدارابيويو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

ويس فودرينغهام (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

وتبدأ الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي غدا الجمعة، بمباراة برايتون وساوثهامبتون.

فانتازي أرسنال لياندرو تروسارد أسعار اللاعبين الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"متتخضوش".. أول تعليق من مدبولي على تحريك سعر الجنيه أمام الدولار
قراءة في مؤشرات الموازنة: عبء الدين يلتهم 90% من الإيرادات والضرائب المنقذ الأكبر
حالة الطقس غدًا الجمعة: أمطار وبرودة وشبورة.. ونصائح بارتداء الملابس الشتوية