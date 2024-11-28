فانتازي.. انخفاض سعر لاعب أرسنال قبل الجولة 13 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الخميس انخفاض سعر لاعب أرسنال، لياندرو تروسارد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الخميس 28 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

لياندرو تروسارد (أرسنال) 6.8 مليون جنيه إسترليني

توسين أدارابيويو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

ويس فودرينغهام (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

وتبدأ الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي غدا الجمعة، بمباراة برايتون وساوثهامبتون.