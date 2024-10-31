فانتازي.. 5 لاعبين يجب امتلاك بعضهم قبل الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي 5 لاعبين من المتوقع أن يحققوا عائدات دفاعية أو هجومية ضخمة في الجولة العاشرة من البريميرليج.

يورجن ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

يمتلك مهاجم ولفرهامبتون القدرة والمباريات الكافية لتقديم قيمة كبيرة في فانتازي خلال الفترة المقبلة.

ويخوض فريق ستراند لارسن ثلاث مباريات على أرضه في الجولات الأربع المقبلة، حيث يواجه كريستال بالاس وساوثامبتون وبورنموث.

ولم يفشل المهاجم النرويجي في المساهمة بالأهداف خلال مبارياته الأربع على أرضه سوى مرة واحدة، حيث سجل ضد تشيلسي ومانشستر سيتي وقدم تمريرة حاسمة ضد نيوكاسل يونايتد.

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 7.9 مليون جنيه إسترليني

تمنح زيارة مانشستر يونايتد المهاجم السنغالي الفرصة لتعزيز مستواه الرائع خارج ملعبه.

وحقق جاكسون أعلى حصيلة له هذا الموسم بواقع 10 و16 نقطة خلال رحلاته، حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال تلك المباريات الأربع.

وإجمالي نقاطه البالغة 33 نقطة في المباريات خارج الأرض يأتي في المرتبة الثانية بعد محمد صلاح (54 نقطة) (12.7 مليون جنيه إسترليني) بين جميع اللاعبين في فانتازي.

ويعزز الأداء الدفاعي الضعيف لمانشستر يونايتد في أولد ترافورد فرص جاكسون في مباراة الأحد، حيث لم يحافظ الفريق على نظافة شباكه في آخر ثلاث مباريات خاضها على أرضه، واستقبل ثلاثة أهداف من ليفربول وتوتنهام هوتسبير خلال تلك الفترة.

ليف ديفيز (إيبسويتش) 4.5 مليون جنيه إسترليني

قد يكون أداء الظهير الأيسر في تنفيذ الركلات الحرة والركنيات حاسما في المواجهة بين إيبسويتش تاون وليستر سيتي الصاعدان حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب بورتمان رود.

وتلقت شباك ليستر 36 تسديدة بالرأس و55 تسديدة من كرات ثابتة هذا الموسم، وكلاهما أكثر من أي فريق آخر.

ويتولى ديفيس مسؤولية تنفيذ الكرات الثابتة لفريق إيبسويتش ولديه بالفعل تمريرتين حاسمتين باسمه هذا الموسم.

بن وايت (أرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

أدى غياب مدافع آرسنال في الآونة الأخيرة عن الملاعب إلى انخفاض قيمته 0.2 مليون جنيه إسترليني منذ بداية الموسم.

لكن تمريرة وايت الحاسمة ضد ليفربول كانت بمثابة تذكير بموهبته التي ساعدته على تصدر ترتيب المدافعين برصيد 182 نقطة في الموسم السابق.

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

يتمتع صانع الألعاب البرتغالي بإمكانات قوية تجعله واحدا من أفضل لاعبي مانشستر سيتي خلال الرحلة إلى بورنموث.

وأنتج برناردو إجمالي 22 تمريرة خطيرة وخمس فرص محققة للتسجيل، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا للفريق، وجمع ثلاث تمريرات حاسمة خلال مبارياته التسع.

ورغم فشله في التسجيل حتى الآن، فإن تسديداته الـ15 داخل منطقة الجزاء تأتي في المرتبة الثانية بعد تسديدات إيرلينج هالاند (15.4 مليون جنيه إسترليني) التي بلغت 39 تسديدة بين زملائه في الفريق.

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