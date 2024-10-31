فانتازي.. ارتفاع سعر يوان ويسا لاعب برينتفورد اليوم

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر مهاجم فريق برينتفورد، يوان ويسا، اليوم الخميس وقبل الجولة العاشرة بيومين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 31 أكتوبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

-لاعبون ارتفعت أسعارهم

يوان ويسا (برينتفورد) 6 مليون جنيه إسترليني

أولا أينا (نوتنجهام فورست) 4.6 مليون جنيه إسترليني

-لاعبون انخفضت أسعارهم

كيفن شادي (برينتفورد) 5.2 مليون جنيه إسترليني،

ويسبر ليندستروم (إيفرتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني،

جيمس بري (ساوثهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني،

بابي سار (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ومن المقرر أن تبدأ الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بمواجهة أرسنال ونيوكاسل يونايتد.