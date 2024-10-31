مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر يوان ويسا لاعب برينتفورد اليوم

07:30 م الخميس 31 أكتوبر 2024

يوان ويسا لاعب برينتفورد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر مهاجم فريق برينتفورد، يوان ويسا، اليوم الخميس وقبل الجولة العاشرة بيومين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 31 أكتوبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

-لاعبون ارتفعت أسعارهم

يوان ويسا (برينتفورد) 6 مليون جنيه إسترليني

أولا أينا (نوتنجهام فورست) 4.6 مليون جنيه إسترليني

-لاعبون انخفضت أسعارهم

كيفن شادي (برينتفورد) 5.2 مليون جنيه إسترليني،

ويسبر ليندستروم (إيفرتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني،

جيمس بري (ساوثهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني،

بابي سار (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ومن المقرر أن تبدأ الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بمواجهة أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

يوان ويسا أسعار اللاعبين فانتازي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)