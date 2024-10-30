من هم أفضل مهاجمي فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

كتب - محمد القرش:

يصنف خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي عدد من أبرز مهاجمي البريميرليج خلال الفترة الجارية، وقبل الجولة العاشرة التي تبدأ يوم السبت المقبل.

وقال لي بونلفيلد: "من الواضح أن إيرلينج هالاند (15.4 مليون جنيه إسترليني) سيكون المهاجم المفضل، حتى مع تسجيله هدف واحد فقط في آخر أربع مباريات، وهناك عدد من الخيارات الممتازة ذات الميزانية مثل، ماتيوس كونيا (6.5 مليون جنيه إسترليني) وكريس وود (6.4 مليون جنيه إسترليني) وراؤول خيمينيز (5.7 مليون جنيه إسترليني).

وأضاف خبير الفانتازي نيك هاريس: "كان هالاند بمثابة خيبة أمل كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه لا يزال يتمتع بإمكانات كبيرة لذلك سأحتفظ به، وفيما يتعلق بالمهاجمين الآخرين، أظهر وود ثباتًا ملحوظًا لفريق نوتنجهام فورست الذي تجاوز التوقعات وسعره مناسب، لذا فهو المهاجم الثاني المثالي، وسيكون كونيا هو اختياري الثالث".

وتابع خبير الفانتازي جياني بوتيس: "لا يزال هالاند يبدو وكأنه خيار طويل الأمد بالنسبة لي وليس لدي أي خطط لبيعه، إلى جانبه، سأبحث عن خيارين منخفضي السعر لضمان حصولي على معظم إنفاقي في خط الوسط، ومن الصعب تجاهل كريس وود وإلى جانبه، سأقوم بالمراهنة على كونيا".

وزاد خبير الفانتازي هاري دانييلز:"هناك الكثير من المهاجمين ذوي الأسعار الرخيصة الذين يؤدون أداءً جيدًا في الوقت الحالي، وهو ما يفتح الباب للنقاش حول الاستغناء عن هالاند، حاليًا، هالاند وكريس وود وكونيا هم مهاجمي المفضلين، ولكن بدءًا من الجولة 12، سيخوض تشيلسي مباريات رائعة، وقد يكون نيكولاس جاكسون (7.9 مليون جنيه إسترليني) خيارًا جيدًا آخر".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "يظل هالاند هو اختياري الأول للمهاجم، وتشير الأرقام إلى أنه سيستمر في الأداء الجيد، ويشرع كونيا مع ولفرهامبتون في سلسلة مباريات رائعة وهو في حالة رائعة، حيث سجل أربعة أهداف من 28 محاولة ضد منافسين أقوياء للغاية حتى الآن".

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