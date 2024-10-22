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فانتازي.. ارتفاع سعر سون هيونج مين لاعب توتنهام اليوم

10:15 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

سون هيونج مين لاعب توتنهام

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كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب توتنهام، سون هيونج مين، اليوم الثلاثاء وقبل الجولة التاسعة من فانتازي الدوري الإنجليزي، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 22 أكتوبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

- مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.4 مليون جنيه إسترليني

- براين مبيومو (برينتفورد) 7.6 مليون جنيه إسترليني

- جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 6.1 مليون جنيه إسترليني

- برينان جونسون (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

- سون هيونج مين (توتنهام) 9.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

- ماكس آرونز (بورنموث) 4.3 مليون جنيه إسترليني

- أنطوان سيمينيو (بورنموث) 5.6 مليون جنيه إسترليني

- طارق لامبتي (برايتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

- لويس دياز (ليفربول) 7.9 مليون جنيه إسترليني

- بن بريريتون دياز (ساوثامبتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني

- آرتشي جراي (توتنهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

- ويلسون أودوبيرت (توتنهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

- آرون وان بيساكا (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

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