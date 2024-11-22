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سيدات الزمالك تفزن على المعادي واليخت بخماسية

05:28 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة المعادي واليخت
  • عرض 7 صورة
    أية إبراهيم لاعبة الزمالك من مباراة المعادي واليخت
  • عرض 7 صورة
    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
  • عرض 7 صورة
    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
  • عرض 7 صورة
    ميرال خضر من مباراة الزمالك والمعادي واليخت
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كتبت-هند عواد:

فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك على المعادي واليخت، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وسجلت النيجيرية سليمزي بالير هدفين للزمالك، وأحرزت المحترفة الأخرى أليس الهدف الثاني والرابع، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق لاعبة المعادي واليخت بالخطأ في مرماها.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 15، من 7 مباريات، فاز في 5 وخسر مباراتين، في الجولة الأولى من الأهلي والجولة الثامنة من وادي دجلة.

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سيدات الزمالك تفزن على المعادي واليخت الدوري المصري للسيدات كرة القدم النسائية بنادي الزمالك سيدات الزمالك تفزن بخماسية
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