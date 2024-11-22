سيدات الزمالك تفزن على المعادي واليخت بخماسية

كتبت-هند عواد:

فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك على المعادي واليخت، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وسجلت النيجيرية سليمزي بالير هدفين للزمالك، وأحرزت المحترفة الأخرى أليس الهدف الثاني والرابع، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق لاعبة المعادي واليخت بالخطأ في مرماها.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 15، من 7 مباريات، فاز في 5 وخسر مباراتين، في الجولة الأولى من الأهلي والجولة الثامنة من وادي دجلة.

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