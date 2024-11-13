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الزمالك يحصد جائزة فاطمة بنت مبارك لأفضل فريق نسائي رياضي 2024

02:42 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الزمالك يحصد جائزة فاطمة بنت مبارك لأفضل فريق نسائ

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كتب- محمد خيري:

حصد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كأفضل فريق نسائي في 2024.

وضمت قائمة الترشيحات كل من: "نادي الزمالك (مصر)، نادي بني ياس (الإمارات)، ومركز الصحراء العربية أول فريق نسائي محترف في سباقات الهجن (من الإمارات)".

ومثل نادي الزمالك في الحفل الذي أقيم في الإمارات كل من، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، ونورا عزمي كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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الزمالك جائزة فاطمة بنت مبارك أفضل فريق نسائي رياضي
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