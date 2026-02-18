مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

بينهم هالاند ومرموش.. رسالة من لاعبي مانشستر سيتي "باللغة العربية" بمناسبة رمضان

كتب : هند عواد

05:38 م 18/02/2026 تعديل في 06:23 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تياني ريندرز يوجه رسالة باللغة العربية بمناسبة رمضان
  • عرض 5 صورة
    ناثان أكي يوجه رسالة باللغة العربية بمناسبة رمضان
  • عرض 5 صورة
    هالاند يوجه رسالة باللغة العربية بمناسبة رمضان
  • عرض 5 صورة
    رودري يوجه رسالة باللغة العربية بمناسبة رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة باللغة العربية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو ظهر فيه كل من، تياني ريندرز، روبن دياز، ناثان أكي، هالاند، رودري هيرنانديز وعمر مرموش.

وقال خماسي مانشستر سيتي: "صوما مقبولا وإفطارا شهيا، كل عام وأنتم بخير"، وبعدها ظهر عمر مرموش وقال: "رمضان كريم على الناس كلها، صوما مقبولا وإفطارا شهيا، كل سنة وأنتم طيبين".

اقرأ أيضًا:

قبل موقعة ربع النهائي.. تعرف على الجوائز المالية للزمالك في الكونفدرالية

سيلعبون وهم صائمون.. 55 لاعبا مسلما في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لاعبي مانشستر سيتي شهر رمضان الكريم هالاند ومرموش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس الإماراتي يستقبل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام- فيديو وصور
شئون عربية و دولية

الرئيس الإماراتي يستقبل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام- فيديو وصور
تعليمات عاجلة للمدارس: حضور إلزامي في رمضان.. والغياب يؤثر على درجات أعمال
أخبار وتقارير

تعليمات عاجلة للمدارس: حضور إلزامي في رمضان.. والغياب يؤثر على درجات أعمال
"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء
حوادث وقضايا

"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
جنة الصائم

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
بينهم هالاند ومرموش.. رسالة من لاعبي مانشستر سيتي "باللغة العربية" بمناسبة
أخبار وتقارير

بينهم هالاند ومرموش.. رسالة من لاعبي مانشستر سيتي "باللغة العربية" بمناسبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة