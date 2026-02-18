وجه لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة باللغة العربية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو ظهر فيه كل من، تياني ريندرز، روبن دياز، ناثان أكي، هالاند، رودري هيرنانديز وعمر مرموش.

رمضان كريم من الجميع في نادي مانشستر سيتي 🌙🩵 pic.twitter.com/bYCttPBLET — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 18, 2026

وقال خماسي مانشستر سيتي: "صوما مقبولا وإفطارا شهيا، كل عام وأنتم بخير"، وبعدها ظهر عمر مرموش وقال: "رمضان كريم على الناس كلها، صوما مقبولا وإفطارا شهيا، كل سنة وأنتم طيبين".

