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أول صورة لوالد ووالدة عمر مرموش نجم مانشستر سيتي

12:47 ص الأحد 26 يناير 2025
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  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش وأصدقائه
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    مرموش رفقة أصدقائه (6)
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    مرموش رفقة أصدقائه (1)
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    مرموش رفقة أصدقائه (2)
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    مرموش رفقة أصدقائه (3)
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    مرموش رفقة أصدقائه (7)
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    مرموش وصديقه (7)
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    مرموش رفقة أصدقائه (4)
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    مرموش رفقة أصدقائه (8)
  • عرض 20 صورة
    مرموش رفقة أصدقائه (9)
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    مرموش وصديقه (2)
  • عرض 20 صورة
    مرموش وصديقه (4)
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    مرموش وصديقه (3)
  • عرض 20 صورة
    مرموش وصديقه (1)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    مرموش
  • عرض 20 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش (5)
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احتفى الشارع المصري اليوم السبت، بالظهور الأول للنجم المصري عمر مرموش رفقة فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك مرموش رفقة مانشستر سيتي، بشكل أساسي في مباراة تشيلسي اليوم، الذي انتهت لصالح السيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

عائلة عمر مرموش

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن عائلة مرموش، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة خلال الساعات الماضية، تجمع بين نجم السيتي ووالده ووالدته، بالإضافة إلى أحد أصدقائه.

وكان مرموش أكد في تصريحات سابقة، أن والده كان يرفض ممارسته لكرة القدم، وأن التعليم بالنسبة له يأتي في المقدمة قبل كرة القد

وأشار نجم مانشستر سيتي، أن شقيقه كان يشجعه بشكل دائم ومستمر للعب كرة القدم ويدافع عنه.

الصورة الأولى لوالد ووالدة عمر مرموش

وتعود الصورة الأولى لوالد ووالدة عمر مرموش معه، إلى فترة الدراسة الجامعية، بشكل خاص خلال التواجد في حفلة تخرج نجم المنتخب الوطني من الجامعة، حيث ظهر الثنائي بجوار صاحب ال 25 عامًا، بالإضافة إلى وجود صديقه المقرب حسين زكري.

أرقام مرموش مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

وخلال 74 دقيقة شارك فيهم مرموش أمام رفقة مانشستر سيتي أمام أرسنال اليوم، لمس مرموش الكرة طوال المباراة في 28 مرة، قدم 10 تمريرات صحيحة من أصل 11 تمريرة، بالإضافة إلى تقديمة كرة عرضية من أصل اثنين قدمهما اللاعب.

ووقع مرموش في مصيدة التسلل 3 مرات، فيما وصلت دقة تمريرات اللاعب إلى 91%، بالإضافة إلى حصوله على تقييم يصل إلى 7 من 10.

قيمة انتقال مرموش إلى السيتي

وبلغت قيمة انتقال مرموش إلى فريق مانشستر سيتي، 80 مليون يورو، بواقع 75 مليون يورو يحصل عليهم مرموش، مع وجود 5 مليون متغيرات.

كما أن قيمة عقد مرموش السنوي مع السيتي تصل إلى 17 مليون يورو سنويا، بإجمالي 10 ملايين يورو صافي الضرائب.

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