منع الأمن.. مقطع فيديو يُظهر إنسانية كريستيانو رونالدو

كتب - محمد القرش:

حضر لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتداول مقطع فيديو لرونالدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يوقع على قميص كرة قدم لطفل، ويمنع الأمن من الاقتراب منه مما أظهر إنسانيته.

وأظهر الفيديو اقتراب صبي صغير من كريستيانو، ويحمل قميص كرة قدم وكرة وقلمًا بينما كان البرتغالي جالسًا على كرسيه في الحفل.

وتم رصد الصبي بسرعة من قبل أحد أفراد الأمن، الذي سارع إلى محاولة منعه من الاقتراب من رونالدو، لكن رونالدو سارع إلى إبعاد حارس الأمن وأخذ القلم من الصبي قبل أن يوقع على الكرة وقميصه.

وبعد ذلك بدأ الطفل في الابتعاد عن رونالدو دون أن يأخذ قلمه، قبل أن يوقفه رونالدو ويسلمه القلم ويبتسم عندما رأى الطفل يركض عائداً إلى عائلته حاملاً التذكارات الموقعة.

وحصد المهاجم البرتغالي جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط عن عام 2024، وأفضل هداف على مر العصور.

Cristiano Ronaldo told the security guard to leave the kid alone so he could get his shirt signed 🥹 (IG: mahboube.photographer) pic.twitter.com/2yZKvyB1m1

— Mail Sport (@MailSport) January 9, 2025