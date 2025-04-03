مرموش بينهم.. جوارديولا ينشر 5 صور من فوز مانشستر سيتي على ليستر

كتب - محمد القرش:

استعرض مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، فوز فريقه على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر جوارديولا 5 صور عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، حيث كانت بينهم صورة للمصري عمر مرموش أثناء احتفاله بالهدف الثاني الذي سجله في المباراة.

وفاز مانشستر سيتي بثنائية دون رد على ليستر، على ملعب استاد الاتحاد في الجولة 30 من البريميرليج.

ورفع المصري رصيده إلى 5 أهداف خلال 8 مباريات، سجلهم مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

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