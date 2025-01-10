تعليق ناري من وليد الفراج على تصرفات بعض لاعبي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، أن ما يقوم به بعض لاعبي النادي الأهلي في الوقت الحالي، لا يليق بقيمة النادي الأهلي ومكانته.

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا: "من أسباب إعجابي بالنادي الأهلي المصري أنه أشبه بالعائلات الكبيرة التي تضع حدودًا وخطوطًا حمراء لا تسمح بتجاوزها في تصرفات أفرادها وتحافظ على الصورة العامة للعائلة".

وأضاف: "ما يحدث من "بعض" اللاعبين في الأونة الأخيرة لا يليق بمكانة النادي ولا قيمته الكبيرة جدًا".

وكان احتفال إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسجيله هدفًا في مرمى سموحة، في المباراة الأخيرة، وإخراجه بالونة بيضاء ونفخها ثم وضعها تحت قدمه، أثار غضب الكثير من الجماهير والنقاد.

ويذكر أن الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

من أسباب إعجابي بالنادي الأهلي المصري انه أشبة بالعائلات الكبيرة التي تضع حدودا وخطوطا حمراء لا تسمح بتجاوزها في تصرفات أفرادها وتحافظ على الصورة العامة للعائلة ولكن مايحدث من "بعض" اللاعبين في الاونة الأخيرة لايليق بمكانه النادي ولا قيمته الكبيرة جدا . @AlAhly pic.twitter.com/nVFODLsviR — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 10, 2025

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