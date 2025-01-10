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تعليق ناري من وليد الفراج على تصرفات بعض لاعبي الأهلي

06:46 م الجمعة 10 يناير 2025
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    وليد الفراج
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    عمرو أديب ووليد الفراج
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    وليد الفراج مقدم برامج على قناة إم بي سي أكشن بالسعودية
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    وليد الفراج
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    إمام عاشور ينفخ بالونة بيضاء
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    إمام عاشور وأفشة
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    إمام عاشور يستخرج بالون من جوربه
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
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    احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات وأفشة
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    مباراة الاهلي وسموحة (3)
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    مباراة الاهلي وسموحة (13)
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    الأهلي
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    كولر من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
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    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
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    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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كتب - يوسف محمد:

أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، أن ما يقوم به بعض لاعبي النادي الأهلي في الوقت الحالي، لا يليق بقيمة النادي الأهلي ومكانته.

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا: "من أسباب إعجابي بالنادي الأهلي المصري أنه أشبه بالعائلات الكبيرة التي تضع حدودًا وخطوطًا حمراء لا تسمح بتجاوزها في تصرفات أفرادها وتحافظ على الصورة العامة للعائلة".

وأضاف: "ما يحدث من "بعض" اللاعبين في الأونة الأخيرة لا يليق بمكانة النادي ولا قيمته الكبيرة جدًا".

وكان احتفال إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسجيله هدفًا في مرمى سموحة، في المباراة الأخيرة، وإخراجه بالونة بيضاء ونفخها ثم وضعها تحت قدمه، أثار غضب الكثير من الجماهير والنقاد.

ويذكر أن الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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النادي الأهلي وليد الفراج آخر أخبار النادي الأهلي إمام عاشور احتفال إمام عاشور أمام سموحة
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