ارتدى عدد من نجوم كرة القدم أرقام قمصان لأسباب خاصة إنسانية وعاطفية ترتبط بحياتهم، نستعرض هنا أبرز هذه الأسباب وأرقام القمصان:

- توفى جد فودين، روني فودين، بعمر 47 عام، لذا ارتدى فودين هذا الرقم تخليداً لذكراه كان أنه أطلق على ابنه نفس اسم جده.

- لاعب بايرن ميونيخ السابق ليزارازو اختار الرقم [ 69 ] حيث أنه ولد عام [ 1969 ] كما أن طوله [ 1.69 ] و وزنه [ 69 كجم ]

- عندما ذهب ميسي لباريس كان الرقم [ 10 ] مع نيمار لذا اختار ميسي الرقم [ 30 ] لأنه الرقم الذي بدأ به مسيرته و سجل به هدفه الأول مع برشلونة

- كان والد برونو جيماريش يعمل سائق أجرة و كانت سيارته التي يستخدمها تحمل الرقم [ 39 ] لذا ارتداه برونو كإشارة للتضحية التي قدمها والده لأجلهم

- ارتدى فان بيرسي الرقم [ 20 ] عند انتقاله لمانشستر يونايتد ليحقق معهم لقب الدوري رقم [20] حيث أن مانشستر كان يمتلك [19] دوري وقتها و بالفعل حقق مع مانشستر الدوري رقم [ 20 ]

-الرقم المفضل لبيكهام هو الرقم [ 7 ] لكنه كان لراؤول في مدريد لذا اختار بيكهام الرقم [ 23 ] لأنه رقم لاعب كرة السلة مايكل جوردان و الذي كان بيكهام معجباً به.

- الرقم [ 37 ] هو الرقم المفضل لصديق فان دي فين و الذي توفي في شبابه لذا أوضح فان دي فين أن هذا الرقم خاص جداً بالنسبة له لأنه رقم صديقه المتوفي.

- كان داني ألفيش يرتدي الرقم [ 2 ] مع برشلونة ثم ارتدى الرقم [ 22 ] كنوع من الدعم لزميله أبيدال الذي أُصيب بالسرطان

- ذكر بالوتيلي أنه كان يلعب مع فريق الشباب في انتر و في فريق الشباب تبدأ الأرقام من [ 36 ] حتى [ 50 ] لذا اختار الرقم [ 45 ] ليشعر و كأنه يرتدي الرقم [ 9 ] حيث [ 5+4=9 ]