لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

دينامو زغرب

- -
22:00

بروسيا دورتموند

الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك

1 0
21:00

بلاك بولز

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بينهم ميسي وفودين.. أسرار غريبة لأرقام قمصان نجوم كرة القدم

08:56 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ليزارازو
  • عرض 10 صورة
    بالوتيلي
  • عرض 10 صورة
    ميسي
  • عرض 10 صورة
    برونو جيماريش
  • عرض 10 صورة
    فان بيرسي
  • عرض 10 صورة
    فان دي فين
  • عرض 10 صورة
    فودين
  • عرض 10 صورة
    بيكهام
  • عرض 10 صورة
    داني ألفيش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ارتدى عدد من نجوم كرة القدم أرقام قمصان لأسباب خاصة إنسانية وعاطفية ترتبط بحياتهم، نستعرض هنا أبرز هذه الأسباب وأرقام القمصان:

- توفى جد فودين، روني فودين، بعمر 47 عام، لذا ارتدى فودين هذا الرقم تخليداً لذكراه كان أنه أطلق على ابنه نفس اسم جده.

- لاعب بايرن ميونيخ السابق ليزارازو اختار الرقم [ 69 ] حيث أنه ولد عام [ 1969 ] كما أن طوله [ 1.69 ] و وزنه [ 69 كجم ]

- عندما ذهب ميسي لباريس كان الرقم [ 10 ] مع نيمار لذا اختار ميسي الرقم [ 30 ] لأنه الرقم الذي بدأ به مسيرته و سجل به هدفه الأول مع برشلونة

- كان والد برونو جيماريش يعمل سائق أجرة و كانت سيارته التي يستخدمها تحمل الرقم [ 39 ] لذا ارتداه برونو كإشارة للتضحية التي قدمها والده لأجلهم

- ارتدى فان بيرسي الرقم [ 20 ] عند انتقاله لمانشستر يونايتد ليحقق معهم لقب الدوري رقم [20] حيث أن مانشستر كان يمتلك [19] دوري وقتها و بالفعل حقق مع مانشستر الدوري رقم [ 20 ]

-الرقم المفضل لبيكهام هو الرقم [ 7 ] لكنه كان لراؤول في مدريد لذا اختار بيكهام الرقم [ 23 ] لأنه رقم لاعب كرة السلة مايكل جوردان و الذي كان بيكهام معجباً به.

- الرقم [ 37 ] هو الرقم المفضل لصديق فان دي فين و الذي توفي في شبابه لذا أوضح فان دي فين أن هذا الرقم خاص جداً بالنسبة له لأنه رقم صديقه المتوفي.

- كان داني ألفيش يرتدي الرقم [ 2 ] مع برشلونة ثم ارتدى الرقم [ 22 ] كنوع من الدعم لزميله أبيدال الذي أُصيب بالسرطان

- ذكر بالوتيلي أنه كان يلعب مع فريق الشباب في انتر و في فريق الشباب تبدأ الأرقام من [ 36 ] حتى [ 50 ] لذا اختار الرقم [ 45 ] ليشعر و كأنه يرتدي الرقم [ 9 ] حيث [ 5+4=9 ]

أسرار قمصان نجوم كرة القدم ميسي داني ألفيش رقم قميص ميسي بالوتيلي فودين مان سيتي برشلونة بايرن ميونخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد توقف امتد لبضعة ساعات.. عودة خدمات إنستاباي بصورة طبيعية