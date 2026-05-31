شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي أمس السبت 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا، العديد من الأحداث التحكيمية المثيرة للجدل.

وكانت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال، انتهت لصالح الفريق الفرنسي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، آراء بعض الحكام الإنجليز في الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، التي شهدتها مباراة نهائي دوري الأبطال.

تعليق الحكام على لقطة مادويكي لاعب أرسنال

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، تعرض لاعب أرسنال مادويكي لالتحام مع مينديز الظهير الأيسر لباريس، ليطالب لاعبي الفريق الإنجليزي بالحصول على ركلة جزاء، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وعلق عدد من الحكام الإنجليز عبر ذا أثليتك على الحالة، حيث قال ليام ثارم خلال مشاهدة المباراة، كان رد فعلي أن الكرة ركلة جزاء، لكن في الإعادة، ظهر أن مادويكي هو من بدأ الاحتكاك وسقط بعد ذلك على أرضية الملعب.

فيما علق الحكم تيم سبيرز على اللعبة، قائلا، تدخل مينديز قويا، لكن من الواضح أن سبب عدم احتساب الحكم مخالفة، هو أن مادويكي كان يمسك بذراع مينديز أيضاً، لم يكن الأمر واضحاً بما يكفي لكي يُغيّر حكم الفيديو المساعد قرار الحكم.

تعليق جراهام سكوت على لقطة لمس الكرة يد ساكا

وفي سياق متصل، علق عدد من الحكام عبر ذا أثليتك على كرة ساكا المثيرة للجدل، بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة جزاء أرسنال وسط مطالبات من لاعبي باريس بركلة جزاء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ويعلق الحكم جراهام سكوت على اللعبة، قائلا، عندما وصلت الكرة إلى ساكا داخل منطقة جزاء أرسنال، حاول إبعادها لكنه أخطأ في تقديرها وارتدت الكرة بيده في النهاية، لذلك كان قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحا.

