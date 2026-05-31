حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إنجازا تاريخيا، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا اليوم عقب الفوز على أرسنال الإنجليزي في النهائي.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على حساب نظيره أرسنال بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

ونجح باريس سان جيرمان في الحفاظ على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما توج باللقب الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز على إنتر ميلان بخمسة أهداف دون مقابل.

باريس سان جيرمان يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة تاريخية تضم 7 فرق، تمكن من حصد لقب دوري أبطال أوروبا في عامين متتاليين.

وبات باريس سان جيرمان، الفريق التاسع الذي يتمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين متتاليتين، حيث حقق هذا الإنجاز 7 فرق من قبل، في مقدمتهم ريال مدريد الإسباني.

وحقق ريال مدريد هذا الإنجاز في مناسبتين، حيث توج باللقب 5 مرات متتالية، ما بين 1956 حتى 1960، بجانب التتويج بـ 3 ألقاب متتالية بين عامي 2016 و2018.

وتضم قائمة الفرق التي توجت باللقب في مناسبتين متتاليتين كل من: "بايرن ميونخ الألماني، أياكس الهولندي، بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، نوتنجهام فورست وميلان الإيطالي".

أقرأ أيضًا:

"الأفريقي الثاني".. أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال بعد حصد اللقب مع باريس

ظهور الخليفي وعلم المغرب.. 10 صور لاحتفالات باريس سان جيرمان بعد التتويج بدوري الأبطال



