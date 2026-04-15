مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الريال أمام بايرن ميونخ في موقعة دوري الأبطال

كتب : نهي خورشيد

08:00 م 15/04/2026 تعديل في 08:01 م

مبابي وفينيسيوس

أعلن الإسباني ألفارو أربيلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي للملكي الذي سيخوض به مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة، في إطار إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.


تفاصيل مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ


ويخوض ريال مدريد اللقاء خارج أرضه، إذ يحل ضيفاً على البافاري على ملعب أليانز أرينا، في مواجهة لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

التشكيل الرسمي لريال مدريد


جاءت اختيارات المدرب على النحو التالي:


حراسة المرمى: أندريه لونين


خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي


خط الوسط: فيدي فالفيردي – جود بيلينجهام – أردا جولر – إبراهيم دياز


خط الهجوم: كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء ريال مدريد


تضم قائمة البدلاء: فران جونزاليس، خافي نافارو، داني كارفاخال، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا، جونزالو جارسيا، كاريراس، داني سيبايوس، فران جارسيا، دين هويسن، ماستانتونو، تياجو.

نتيجة مباراة الذهاب


وكان ريال مدريد تلقى خسارة في مواجهة الذهاب أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

