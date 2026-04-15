دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

الدوري السعودي

النصر

0 0
20:00

الاتفـــــاق

سلوت يكشف خطة ليفربول للصيف: البيع قبل شراء صفقات جديدة

كتب : نهي خورشيد

07:48 م 15/04/2026

أرني سلوت مدرب ليفربول (3)

كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تحركات الإدارة بشأن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.


ماذا قال سلوت عن صفقات ليفربول الصيفية؟


وقال سلوت في تصريحات إعلامية عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أن سوق الانتقالات سيخضع لقاعدة البيع قبل الشراء، مؤكداً أن هذا النهج ليس طارئاً بل يأتي ضمن السياسة المالية المعتادة للنادي.


وأوضح سلوت أن هذا التوجه يرتبط بإعادة الهيكلة التي بدأها النادي بالفعل في الموسم الماضي إلى جانب الحاجة لتعويض اللاعبين الذين يقتربون من مغادرة الفريق وأبرزهم الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون.


وأشار سلوت إلى أن الفريق يمر بنهاية مرحلة فنية، موضحاً أن التراجع الأخير هو نتيجة طبيعية لنهاية دورة امتدت لسنوات وليس مجرد أزمة عابرة.


موعد مباراة ليفربول المقبلة


وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي بنادي ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل الموافق 19 إبريل على ملعب هيل ديكينسون، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا.


ترتيب ليفربول في الدوري

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، جمعها الفريق في الفوز في 15 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والهزيمة في 10 مواجهات.

إقرأ أيضاً:

اتحاد الكرة يحيل عضو لجنة التحكيم للتحقيق.. ماذا حدث؟

"خبر حصري".. ميدو يكشف قرارا صادما من رويز بعد أزمة الأهلي: "ورطة تحكيمية"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

آرني سلوت الانتقالات الصيفية ليفربول

فيديو قد يعجبك



ذروة الموجة الحارة.. توقعات حالة طقس الخميس
خبير: 5 عوامل تقف وراء تراجع الدولار
"بحبك يا أحمد".. طليقة أحمد مكي تنشر صورته وتوجه له رسالة رومانسية
عُقدة "بيت العنكبوت".. لماذا تُصر إسرائيل على حصار مدينة بنت جبيل اللبنانية؟
أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته وجسده المليء بـ"الوشوم" في حمام السباحة (فيديو)
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9