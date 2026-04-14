الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 2
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 2
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

1 0
20:00

الوحـــدة

بالصور والفيديو.. لحظة مشاركة صلاح أمام باريس سان جيرمان وسط استقبال جماهيري كبير في أنفيلد

كتب : هند عواد

10:39 م 14/04/2026
    لحظة مشاركة محمد صلاح (1)
    لحظة مشاركة محمد صلاح (3)
    لحظة مشاركة محمد صلاح (4)
    لحظة مشاركة محمد صلاح (5)
    لحظة مشاركة محمد صلاح (6)
    لحظة مشاركة محمد صلاح (2)
    لحظة مشاركة محمد صلاح (7)
    لحظة مشاركة محمد صلاح

شارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، كبديل في الدقيقة 30 من عمر مباراة فريقه وباريس سان جيرمان.

التعادل السلبي بين ليفربول وباريس سان جيرمان

انتهى الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان، بالتعادل السلبي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحتاج ليفربول للفوز بهدفين فأكثر، بعدما خسر لقاء الذهاب بنتيجة 2-0.

شارك محمد صلاح كبديل بعد إصابة هوجو إيكتيكي، إذ بدأ نجم منتخب مصر اللقاء كبديل.
ومع نزول محمد صلاح لأرض الملعب استقبلته جماهير ليفربول على أنفيلد بهتافهم الشهير: "مو صلاح مو صلاح".

اقرأ أيضا:

إصابة إيكيتيكي تدفع سلوت لإشراك محمد صلاح مبكرًا أمام باريس

تفوق على مبابي.. لامين يامال يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



"مروحة ومكن تصنيع أحذية".. آخر ما تبقى من حريق مصنع الزاوية الحمراء
"كانوا طالعين من فرح".. تفاصيل فيديو جلوس ركاب على نوافذ سيارة ميكروباص
بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير