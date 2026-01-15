مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 7
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

0 2
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

بورجوس

0 2
22:00

فالنسيا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

0 1
22:15

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

1 3
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"بقميص منتخب مصر".. 25 صورة لزيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف الكبير

كتب : محمد عبد الهادي

10:41 م 15/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 25 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام اليوتيوبر الأمريكي الشهير دارين جيسون واتكينز جونيور، الشهير باسم "سبيد"، بزيارة تفاعلية اليوم الخميس في الكثير من معالم القاهرة والجيزة، مرتديًا قميص منتخب مصر.

ونشر سبيد عبر حساباته عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي توثق زيارته لعدد من المعالم مثل المتحف المصري الكبير، بجانب زيارة الأهرامات بالجيزة.

ويعتبر اليوتيوبر سبيد أحد أكثر المؤثرين في عالم البث الرقمي ويمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة، كما أ،ه من أكثر المعجبين بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إقرأ أيضًا:

9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك

بيراميدز يعلن خضوع محمد حمدي لعملية جراحية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات اليوتيوبر سبيد سبيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بلوك جريء.. أنابيلا هلال بإطلالة ملفتة
الموضة

بلوك جريء.. أنابيلا هلال بإطلالة ملفتة
رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات