"بقميص منتخب مصر".. 25 صورة لزيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف الكبير

قام اليوتيوبر الأمريكي الشهير دارين جيسون واتكينز جونيور، الشهير باسم "سبيد"، بزيارة تفاعلية اليوم الخميس في الكثير من معالم القاهرة والجيزة، مرتديًا قميص منتخب مصر.

ونشر سبيد عبر حساباته عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي توثق زيارته لعدد من المعالم مثل المتحف المصري الكبير، بجانب زيارة الأهرامات بالجيزة.

ويعتبر اليوتيوبر سبيد أحد أكثر المؤثرين في عالم البث الرقمي ويمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة، كما أ،ه من أكثر المعجبين بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

