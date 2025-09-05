شاهد هدف مصر الأول والثاني في شباك إثيوبيا (فيديو)
كتب - نهى خورشيد
نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، في إنهاء الشوط الأول أمام نظيره الإثيوبي متقدماً بهدفين نظيفين في المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء الهدف الأول للفراعنة من ركلة جزاء سددها محمد صلاح علي يسار حارس إثيوبيا في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.
هدف محمد صلاح الاول لمنتخب مصر#مصر_إثيوبيا #تصفيات_كأس_العالم_2026 #يوم_الجمعة pic.twitter.com/nZitP4i7KY— هانى عبدالله (@HanyAbdalla7474) September 5, 2025
وبعد أقل من 7 دقائق سجل عمر مرموش الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً سكنت يمين حارس إثيوبيا.
الهدف الثاني لمنتخب مصر عن طريق مرموش من ضربه جزاء برضو#مصر_إثيوبيا #تصفيات_كأس_العالم_2026 #يوم_الجمعةpic.twitter.com/1gH8T3Uln0— هانى عبدالله (@HanyAbdalla7474) September 5, 2025
