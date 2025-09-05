مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

شاهد هدف مصر الأول والثاني في شباك إثيوبيا (فيديو)

11:12 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن
  • عرض 9 صورة
    حكم مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 9 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا (3)
كتب - نهى خورشيد

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، في إنهاء الشوط الأول أمام نظيره الإثيوبي متقدماً بهدفين نظيفين في المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للفراعنة من ركلة جزاء سددها محمد صلاح علي يسار حارس إثيوبيا في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وبعد أقل من 7 دقائق سجل عمر مرموش الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً سكنت يمين حارس إثيوبيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر عمر مرموش محمد صلاح الدوري المصري مباراة مصر وإثيوبيا القناة الناقلة مباراة مصر وإثيوبيا ومصر وإثيوبيا
