"هروب" جيمي فاردي إلى إيطاليا.. ما القصة؟

وصل جيمي فاردي وزوجته ريبيكا إلى إيطاليا حيث يقترب المهاجم من الانتقال إلى نادي كريمونيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا ليستر في نهاية الموسم الماضي وأصبح لاعبًا حرًا منذ ذلك الحين، حيث جذب اهتمام عدد كبير من الأندية.

وفي تقرير حول الانتقال المفاجيء، وصف موقع "ديلي ميل" البريطاني، سفر فاردي إلى إيطاليا بـ "الهروب".

وكانت أندية نابولي وسيلتيك وإيفرتون من بين الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، لكن مشروع كريمونيزي الطموح أقنع نجم إنجلترا السابق بالانتقال إليهم

وصل فاردي إلى إيطاليا في وقت متأخر من يوم الأحد، ومن المتوقع أن يخضع للفحص الطبي قبل التوقيع على عقده مع النادي الإيطالي.

وحصل على عرض لعقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام آخر مع النادي الذي يقع مقره في لومباردي.

وحظي المهاجم باستقبال الأبطال من قبل الجماهير، حتى أنه قام بالتوقيع على ساق أحد المشجعين الذي كان يحمل وشمًا له.

وفي الوقت نفسه، لجأت ريبيكا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتكريم ليستر، المدينة التي غادرتها عائلة فاردي بعد 13 عامًا.

ونشرت على إنستجرام: "حيث صُنع التاريخ، لم أتخيل يومًا أن الوداع والانتقال سيكونان بهذه الصعوبة، سيظلان في قلوبنا للأبد، سنظل نراقبكم دائمًا".

وسافرت ريبيكا إلى إيطاليا مباشرة من إجازتها للانضمام إلى جيمي، الذي يبتعد عن كرة القدم الإنجليزية لأول مرة في مسيرته.