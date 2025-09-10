من هن الفتيات اللواتي ظهرن مع صلاح في إعلان قميص ليفربول الثالث؟

كتبت - هند عواد:

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن القميص الثالث لموسم 2025-2026، من إنتاج شركة أديداس، والذي جاء باللون الأخضر البحري المذهل، مستوحًى من التصميمات الكلاسيكية من التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وظهر عدد من لاعبي ليفربول في جلسة تصوير الإعلان عن القميص الثالث، وعلى رأسهم محمد صلاح، إضافة إلى أليسون بيكر، سوبوسلاي، فان دايك، وإيزاك.

وبخلاف هؤلاء اللاعبين، ظهرت ثلاث فتيات في جلسة التصوير، وهن: راشيل لوز، صوفي لوندجارد، وهانا سيلكوك.

من هن الفتيات اللواتي ظهرن بجوار محمد صلاح؟

كانت الإنجليزية راشيل لوز، حارسة مرمى سيدات ليفربول، على رأس قائمة الفتيات اللواتي ظهرن في جلسة التصوير. وتلعب حاليًا للمرة الثانية مع "الريدز"، بعد أن فازت بلقب الدوري الممتاز للسيدات مع ليفربول في عام 2013.

وحققت صاحبة الـ35 عامًا نجاحًا أثناء إعارتها من ليفربول إلى سندرلاند، حيث شاركت في تسع مباريات تحت قيادة مات بيرد، وعادت إلى ميرسيسايد في صيف عام 2020.

اللاعبة الثانية هي مدافعة الفريق الإنجليزية هانا سيلكوك، صاحبة الـ21 عامًا، وقد لعبت مع بلاكبيرن روفرز، ومثلت منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا و23 عامًا.

وأخيرًا، لاعبة الوسط الدنماركية صوفي لوندجارد، التي انضمت إلى "الريدز" عام 2023، قادمة من فورتونا هجورينج، وقد مثّلت صوفي منتخب بلادها في فئات تحت 15 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 19 سنة.

