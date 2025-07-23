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"بمسيرة خالية من الهزائم وقيادة قصيرة".. الاتحاد الكاميروني يعلن قبول استقالة مدربه

06:25 م الأربعاء 23 يوليه 2025

مارك بريس

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كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، قبول استقالة المدير الفني للمنتخب الأول البلجيكي مارك بريس، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر على توليه المهمة الفنية.

وأوضح البيان الرسمي للاتحاد أن بريس أبلغ استقالته عبر خطاب رسمي موجه إلى وزير الرياضة، في خطوة مفاجئة تأتي قبل أشهر من خوض الكاميرون التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان بريس تولي قيادة أسود الكاميرون في 4 أبريل 2024، وقاد الفريق خلال 12 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات و5 تعادلات، دون أن يتعرض لأي خسارة.

وأكد الاتحاد الكاميروني أنه بدأ في إجراءات التعاقد مع جهاز فني جديد، استعداداً لمواجهتي إسواتيني وكاب فيردي في شهر سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم، إضافة إلى الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في 21 ديسمبر 2025.

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مارك بريس منتخب الكاميرون الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تصفيات كأس العالم
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