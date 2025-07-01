كتبت-هند عواد:

تحدث المصري محمود نور إبراهيم مدرب حراس ناشئين نادي ضمك السعودي، عن مسيرته في كرة القدم السعودية، مشيرا إلى أنه يخطط للعودة إلى مصر بعد 4 سنوات.

وقال محمود نور في حوار خاص لمصراوي: "بدايتي في الدوري السعودي كانت في 2017، ضمن الفئات السنية في نادي ضمك وبعد عام توليت مهمة مدرب حراس مرمى فريق الشباب، وبعدها كنت ضمن جهاز فني تونسي للفريق الأول في دوري المحترفين، حتى عام 2020 رحلت عن الفريق وتوليت تدريب عدة أندية في السعودية، قبل العودة مرة أخرى في موسم 2023-2024".

وأضاف عن بدايته في كرة القدم: "بدايتي كانت مع نادي أسوان كحارس مرمى، استمريت في النادي لمدة 9 مواسم من مدرسة الكرة حتى الفريق الأول، ولعبت مع الفريق في الدوري المصري الممتاز 1995 و1996، ورحلت في عام 1898، لعبت لعدة أندية في الأقصر قبل الاتحاد إلى التدريب".

وأوضح: "بدأت التدريب في عام 2012، مع فريق الناشئين بنادي تشكى، وبعدها دربت أحد الفريق في الممتاز ب ونادي كيما والهلال، قبل الاتجاه إلى السعودية في 2017".

وعن أبرز اللاعبين الذين دربهم في الدوري السعودي، قال: "كان معنا في ضمك خالد شراحيلي حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، ومصطفى زغبة حارس مرمى الجزائر كان معنا أيضا في ضمك، إضافة إلى محمد المحاسنة حارس الاتحاد".

واختتم عن الفارق بين المستويات في مصر والسعودية وطموحه الفترة المقبلة: "في مصر لدينا الإمكانيات البشرية وموهبة كبيرة وحافز أقوى، هنا اللاعب لديه موهبة لكنها ترفيه، في مصر الموهبة تكون رأس مال اللاعب يتمسك بها، والبنية التحتية والإمكانات المادية والإعلامية في السعودية أكثر، وحاليا أسير بشكل جيد ويمكن أن أفكر في العودة للتدريب في مصر بعد 4 سنوات مثلا".