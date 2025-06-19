قنوات مجانية تبث مباراة الأهلي وبالميراس اليوم

كتب- محمد خيري:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية بجميع انتمائهم، وتحديدا الجماهير الحمراء، مباراة الفريق الأول للنادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى الفريق الأحمر، لتحقيق نتيجة إيجابية، وتصحيح المسار، بعد التعادل في الجولة الأولى من البطولة مع إنتر ميامي الأميركي سلبيا دون أهداف.

وتضم المجموعة الأولى، كل من الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

قنوات مجانية تبث مباراة الأهلي وبالميراس

وتقرر أن تقام مباراة الأهلي وبالميراس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إذاعتها عبر قناة MBC مصر مجانًا.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم بي سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

كما يتم نقل جميع مباريات كأس العالم للأندية، مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.