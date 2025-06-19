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ياسر إبراهيم يعلق على مشادته مع ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية

02:54 ص الخميس 19 يونيو 2025
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كتب- نهى خورشيد:

علّق ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لقطة المشادة التي جمعته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة إنتر ميامي في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات عبر قناة "MBC مصر 2":"اللي حصل بيني وبين ميسي؟ أنا لا بتاع لقطات ولا الكلام ده، أنا مركز بس في الملعب، هي مشادة بس في الملعب وخلصت خلاص، ميسي أسطورة ومحدش يقدر يتكلم عنه طبعًا، هي شدة ملعب وعدت".

وفي سياق متصل، يستعد المارد الأحمر لمواجهة مرتقبة أمام بالميراس البرازيلي مساء اليوم الخميس على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويقود المباراة طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة الحكم أنتوني تايلور، ويعاونه كل من جاري بيسويك وآدم نون، فيما سيكون الإماراتي عمر آل علي حكماً رابعاً.

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