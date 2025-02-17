فيفا يدرس تعديل نظام ركلات الجزاء.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدخال تغييرات جديدة على نظام تنفيذ ركلات الجزاء، حيث يدرس اقتراحًا يهدف إلى تقليص الدراما المرتبطة بهذه الركلات، وذلك من خلال تعديلًا جديدًا في تنفيذها قد يغير الشكل الذي نعرفه عنها.

حيث تدرس الفيفا تغييرات جذرية في نظام تنفيذ ركلات الجزاء، بناء على اقتراح بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح كولينا أنه يوجد اقتراح على الطاولة لإلغاء استمرار اللعب في حال تصدى الحارس للكرة، كما يحدث في بعض المباريات الإقصائية بعد التعادل.

وقال في تصريحاته لموقع "لا ريبوبليكا" الإيطالي: "تتم تسجيل 75% من ركلات الجزاء مباشرة، وهناك مسافة كبيرة بين المهاجم والحارس، لذا يجب على الحراس أن يشعروا بعدم الارتياح من هذا الوضع".

واقترح كولينا اعتماد نظام "الركلة الواحدة"، بحيث يُسمح فقط بالنتيجتين "هدف" أو "ركلة مرمى"، دون إمكانية استمرار اللعب إذا ارتدت الكرة بعد تصدي الحارس.

وأكد كولينا أن هذا التعديل سيقلل من الدراما التي تصاحب ركلات الجزاء ويجعل الأمور أكثر وضوحًا وبساطة.