"بعد ضمان التأهل".. منتخب مصر يفتقد 3 لاعبين في مباراة غينيا بيساو المقبلة

كتب - يوسف محمد:

11:32 م 09/10/2025
يفتقد المنتخب الوطني للعديد من نجومه في مباراة غينيا بيساو المقبلة، في ختام مباريات الفراعنة، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو المقبلة، ما هى إلا مباراة احتفالية، خاصة بعدما ضمن رجال حسام حسن التأهل الرسمي للمونديال، بعد الفوز على جيبوتي أمس الأربعاء، بثلاثية نظيفة.

ويغيب عن منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو المقبلة، ثلاثة لاعبين لأسباب مختلفة، هم: "محمد صلاح، حمدي فتحي ومروان عطية".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم الخميس، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، قرر إراحة صلاح في مباراة غينيا بيساو المقبلة واستبعاده من المعسكر، بعد ضمان التأهل.

كما يفتقد المنتخب الوطني في مباراة غينيا بيساو المقبلة، لخدمات الثنائي حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، مروان عطية لاعب الأهلي، بسبب الإيقاف لحصولهم على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة الأمس أمام جيبوتي.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

