قرار من نادي أستون فيلا بشأن مباراته مع مكابي تل أبيب بالدوري الأوروبي

كتب - يوسف محمد:

12:21 ص 17/10/2025
    أستون فيلا يفوز على تشيلسي
    أستون فيلا يفوز على تشيلسي
    نادي أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي في بيان رسمي أمس الخميس، عدم حضور جماهير نادي مكابي تل أبيب، في مباراة الفريقين المقرر إقامتها بالدوري الأوروبي.

وجاء نص بيان فريق أستون فيلا كالتالي:

"أبلغنا بأنه لا يمكن لأي مشجع لفريق مكابي تل أبيب حضور مباراة يوم الخميس 6 نوفمبر، بناءً على تعليمات من مجموعة استشارات السلامة".

"مجموعة استشارات السلامة (SAG) مسؤولة عن إصدار شهادات السلامة لكل مباراة في فيلا بارك، بناءً على عدد من العوامل المادية وعوامل السلامة".

"بعد اجتماع بعد ظهر اليوم، كتبت مجموعة استشارات السلامة رسميًا إلى النادي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإبلاغه بأنه لن يُسمح لأي مشجعي الفريق الضيف بحضور فيلا بارك لهذه المباراة".

"أبلغت شرطة ويست ميدلاندز مجموعة استشارات السلامة أن لديها مخاوف تتعلق بالسلامة العامة خارج ملعب الملعب والقدرة على التعامل مع أي احتجاجات محتملة في تلك الليلة".

"يواصل النادي حواره مع مكابي تل أبيب والسلطات المحلية طوال هذه العملية الجارية، مع وضع سلامة المشجعين الذين يحضرون المباراة وسلامة السكان المحليين في مقدمة أي قرار".

موعد مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب

ويلاقي فريق أستون فيلا الإنجليزي، نظيره مكابي تل أبيب، يوم 6 نوفمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

