نصيحة النني.. لاعب مصري على أعتاب نادي هيلتوب الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

تشهد ملاعب إنجلترا تألق مصري جديد، غير محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إذ جذب عبد الرحمن علي لاعب نادي برنت، الذي ينشط في الدرجة الخامسة، الأنظار، بعدما خاض 7 مباريات مع فريقه، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وكشف عبد الرحمن علي، تلقيه عدة عروض ونصيحة محمد النني لاعب أرسنال السابق له، وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تلقيت أكثر من عرض عن طريق الوكلاء، مثل نادي هيلتوب في الدرجة الخامسة وهارو، وتلقيت عرضا رسميا من إسبانيا لكن النادي رفض".

وأضاف: "أعتقد أنني على أعتاب هيلتوب الإنجليزي، ومن الممكن أن ينتهي الأمر في نهاية الشهر الحالي، وأتمنى الوصول إلى أفضل الأندية في إنجلترا وتمثيل منتخب مصر".

وعن نصيحة النني له، أتم تصريحاته: "كابتن محمد النني ينصحني دائما، فهو يمتلك ناد هنا، وهو على تواصل دائم معي".

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