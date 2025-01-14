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"اتهامات بالخيانة مع لبنانية".. تفاصيل جديدة بشأن انفصال جوارديولا عن زوجته

05:07 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات (5)
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات (7)
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات (9)
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات (12)
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات (10)
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات
  • عرض 18 صورة
    جوارديولا وزوجته في الأهرامات
  • عرض 18 صورة
    جوارديولا وزوجته في الأهرامات
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا (13)
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    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا (12)
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    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا (14)
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    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا (5)
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    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا (2)
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    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا (6)
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كتب- محمد خيري:

مازالت أزمة انفصال الإسباني بيب جوارديولا، عن زوجته كريستينا سيرا، حديثا للصحافة العالمية.

وأشارت الصحف إلى أنباء عن إقامة علاقة سرية لجوارديولا مع إمرأة غامضة، ربما تكون السبب وراء انفصاله عن زوجته كريستينا سيرا، بعد علاقة دامت ثلاثة عقود.

ووفقًا لشبكة gsm، الإسبانية، أن جوارديولا يزعم بدأ علاقة غرامية مع إمرأة تبلغ من العمر 28 عامًا، ذات أصول لبنانية، بدأت أواخر عام 2021.

وأشارت التقارير أن وقت بداية العلاقة الجديدة، كانت تعيش فيه زوجته كريستينا في برشلونة لإدارة أعمالها التجارية، بينما كان غوارديولا يستقر في إنجلترا.

ويوضح أن المرأة الغامضة قد أمضت وقتًا مع المدرب الإسباني خلال صيف 2022 في منتجع "بولا غولف" في مايوركا، حيث شاركت صورًا على "إنستجرام" توثق تلك اللحظات.

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جوارديولا انفصال جوارديولا زوجة جورادرولا بيب جوراديولا
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