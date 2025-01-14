ما مركز صلاح؟.. الدوري الإنجليزي يعلن ترتيب سباق الحذاء الذهبي

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كتب - محمد القرش:

أوضح الدوري الإنجليزي الممتاز ترتيب سباق الحذاء الذهبي في البريميرليج لموسم 2024/25 حتى الآن.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي صورة بها إحصائيات توضع ترتيب أول 8 لاعبين في سباق الحذاء الذهبي.

واحتل لاعب ليفربول، محمد صلاح، صدارة السباق، ويليه إيرلينج هالاد مهاجم مانشستر سيتي.

ترتيب سباق الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول)

2. هالاند (مانشستر سيتي)

3. بالمر (تشيلسي)

4. مبيومو (برينتفورد)

5. إيزاك (نيوكاسل يونايتد)

6. كريس وود (نوتنجهام)

7. كونيا (ولفرهامبتون)

8. يوان ويسا (برينتفورد)

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