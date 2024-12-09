فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب نيوكاسل وانخفاض 6

كتب - محمد القرش:

ارتفع عسر لاعب نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 9 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 8.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ويسلي فوفانا (تشيلسي) 4.4 مليون جنيه إسترليني

هاريسون ريد (فولهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

لويس دياز (ليفربول) 7.4 مليون جنيه إسترليني

مانويل أكانجي (مان سيتي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جارانج كول (نيوكاسل) 4.4 مليون جنيه إسترليني

رودريجو بينتانكور (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني